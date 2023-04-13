Когда-то здесь поднимали экономику, а сейчас только руины: жуткая штаб-квартира

В мире есть немало потерянных во времени архитектурных памятников, частных домов, старых заводов или важных предприятий.

Одну из таких нашел исследователь и фотограмм Джанин Пендлтон. Мужчина поделился уникальными фотографиями и рассказал о своем увлекательном путешествии во времени.

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Штаб-квартира, в которой полвека никто не работает

Джанин Пендлтон путешествует по миру в поисках заброшенных локаций уже 8 лет. За это время удалось найти и сохранить в фотопамяти немало уникальных жемчужин, которые навсегда покинуло человечество.

Одной из таких оказалось отраслевое помещение бывшей штаб-квартиры. Когда-то в гигантском комплексе дислоцировался административный штаб одной из крупнейших металлургических компаний Франции. Здесь были собраны важнейшие бумажные записи металлургической промышленности страны: документы, соглашения и финансовые отчеты.



Старинная печатная машинка / Фото Boredpanda



Здесь хранили важные документы / Фото Boredpanda

Сооруженное здание было еще в 1890-х сразу с известным в то время назначением. Здесь не только хранили важные бумаги, но и всеми возможными архитектурными методами демонстрировали мощь металлоконструкций компании.



Эстетика старинных коридоров / Фото Boredpanda

Французская сталелитейная промышленность потерпела крах в 1980-х, тогда же утратили свое значение и офисы, которые сейчас забирает в свои сети природа. Исследовал красоту тамошних лабиринтов снаружи и внутри фотограф Джанин Пендлтон и поделился своими уникальными работами.



Старинная величественная постройка / Фото Boredpanda



Витражная крыша / Фото Boredpanda



Здание, которое разрушает природа и время / Фото Boredpanda

Промышленные руины показались исследователю привлекательными, а само здание удивительно фотогенично. Интересно, что даже это мощное сооружение не способно устоять под давлением времени и природных условий.