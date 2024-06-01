Ширина почти 2 метра: в Лондоне продают очень узкую квартиру за бешеные деньги

Эта двухкомнатная квартира в Лондоне имеет ширину всего 6 футов, то есть 1,8 метра. Она расположена в одном из самых узких домов Британии.

Несмотря на ширину, квартиру оценили в 775 тысяч фунтов. Очевидно, из-за того, что она расположена в элитном районе – Южном Кенсингтоне.

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Узкая квартира за большие деньги

Здание, где расположена квартира, действительно в очень желанном месте – сразу напротив парка и недалеко от станции метро South Kensington и музея V&A. Цены на недвижимость там, безусловно, высокие.

Квартира хоть и узкая, но изнутри кажется намного больше. Внутри есть две спальни с двуспальными кроватями, большая гостиная, душевая комната, а позади – небольшой сад.

В квартире есть сад / Фото Rightmove

Гостиная, очевидно, открытой планировки и вмещает кухонную зону со столовой. Комнаты белые, поэтому акцент в интерьере – на мебели и декоре.

Интерьер гостиной / Фото Rightmove

В местном издании говорят, что квартиры в таких узких домах интересуют прежде всего блогеров, но и непубличных людей они так же интересуют.