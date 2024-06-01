Попри ширину, квартиру оцінили в 775 тисяч фунтів. Очевидно, через те, що вона розташована в елітному районі – Південному Кенсінгтоні.

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Вузька квартира за великі гроші

Будівля, де розташована квартира, справді в дуже бажаному місці – одразу навпроти парку та неподалік від станції метро South Kensington і музею V&A. Ціни на нерухомість там, безумовно, високі.

Квартира хоч і вузька, але зсередини здається набагато більшою. Усередині є дві спальні з двоспальними ліжками, велика вітальня, душова кімната, а позаду – невеликий сад.

У квартирі є сад / Фото Rightmove

Вітальня, очевидно, відкритого планування та вміщує кухонну зону з їдальнею. Кімнати білі, тож акцент в інтер'єрі – на меблях та декорі.

Інтер'єр вітальні / Фото Rightmove

У місцевому виданні кажуть, що квартири у таких вузьких будинках цікавлять насамперед блогерів, але й непублічних людей вони так само цікавлять.