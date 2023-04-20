Очень узкий дом: в Новом Орлеане продают интересное жилье по низкой цене
Источник:realtor
Этот дом в Новом Орлеане интересует с первого взгляда. Он очень узок и крохотный, а стоимость жилья приятно удивляет.
Утонченный дом последний раз находил владельца в 2021 году. Сейчас он доступен за 189,9 тысяч долларов.
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Идеален на лето
Это крошечный домик, вмещающий одну кровать, одну ванную, маленькую гостиную и маленькую кухню. Его недавно отремонтировали, сейчас там нет ни одной бытовой техники. Но риэлтор говорит, что продавец готов обсудить цену.
Осмотр жилья не займет много времени. Дом имеет компактную площадь – 22 квадратных метра на участке площадью 38 квадратных метров. Спальня в домике расположена наверху, а все остальное – внизу.
Мы называем дом уникальной жемчужиной, потому что он маленький, а таких домов немного – особенно в Новом Орлеане. Мне нравится вид. Мне нравится цвет. Он очень яркий и идеален для лета,
– говорит агент по листингу Лорин Лансу.
Дом выглядит как маленькая квартира-студия. Он будет идеальным для одного человека, но там может жить и пара.