Витончений будинок востаннє знаходив власника у 2021 році. Зараз він доступний за 189,9 тисячі доларів.
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Ідеальний на літо
Це крихітний будиночок, що вміщує одне ліжко, одну ванну, маленьку вітальню і маленьку кухню. Його нещодавно відремонтували, зараз там немає жодної побутової техніки. Але рієлтор каже, що продавець буде готовий обговорити ціну.
Маленька й затишна спальня / Фото Realtor
Огляд житла не займе багато часу. Будинок має компактну площу – 22 метри квадратні на ділянці площею 38 квадратних метрів. Спальня в будиночку розміщена нагорі, а все інше – внизу.
Перший поверх / Фото Realtor
Ми називаємо будинок унікальною перлиною, тому що він маленький, а таких будинків небагато – особливо в Новому Орлеані. Мені подобається вигляд. Мені подобається колір. Він дуже яскравий і ідеальний для літа,
– говорить агент з лістингу Лорін Лансу.
Дім має вигляд маленької квартири-студії. Він буде ідеальним для однієї людини, але там може жити також і пара.
Невеличка ванна кімната / Фото Realtor