Цена выросла в 3 раза: пара купила гараж и переделала его в роскошный дом

26-летняя Лекси Фланнаган и ее партнер, 31-летний Сэм Фланнаган из Великобритании, купили двойной гараж за £172 500. Теперь он стоит в несколько раз дороже после того, как пара переделала его в дом.

Как супруги изменили гараж до неузнаваемости и переделали его в полноценное жилое помещение, а также сколько стоит такое необычное жилье, рассказываем далее.

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Как гараж превратился в просторный дом

Семейная пара рассказала, что теперь их жилье в Котсуолде (Англия) стоит почти в 3 раза дороже. Сейчас их переделанный гараж оценивают в 500 000 фунтов стерлингов.

Пара потратила годы на получение разрешения на строительство и превратили гараж в двухэтажный дом с тремя спальнями. Сама реконструкция обошлась в 100 000 фунтов стерлингов.

Теперь они сдают свое старое жилье в аренду и говорят, что у их сына Леви, которому сейчас два года, будет свой дом, когда он подрастет.

Мы не хотели новостройку, поскольку в ней иногда бывает много проблем, но мы хотели проект. Мы хотели что-то заброшенное и такое, требующее большого количества работ, чтобы повысить ценность здания. Одним из главных преимуществ гаража было его расположение, и я была очень довольна этим. Он расположен недалеко от соседних городов, таких как Тьюксбери и Челтнем, а также в двух минутах езды от автомагистрали,

– рассказала британка.

Обновленное жилье имеет роскошный вид внутри / Фото Lexi Flannagan / SWNS

По ее словам, первым серьезным изменением гаража стала пристройка снаружи, чтобы создать пространство для открытой планировки первого этажа и увеличить пространство для спален наверху. Они получили все необходимые разрешения и начали ремонт.

Если у вас хорошие отношения с соседями, это очень помогает, и люди видели, что мы молодая пара и были готовы помочь,

– добавила Лекси.

Семейная пара купила здание в августе 2016 года. Оно было выставлено на продажу в интернете. Только через полчаса они уже приехали посмотреть его. По их словам, они приехали раньше, встретились с хозяином и сразу же заключили сделку о покупке.

В течение двух лет они ничего не меняли, ожидая разрешения на строительство. Затем, в феврале 2017 года, они начали свои работы. К январю 2019 года все было готово.

Внизу пара сделала современное пространство с открытой планировкой кухни и гостиной. Между тем наверху появились сразу три спальни. Также в их новом доме есть прихожая и совершенно новая ванная комната. Сейчас семья сдает свой старый дом, расположенный всего в десяти минутах езды, в аренду, а живет в обновленном необычном жилье.