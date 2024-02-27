37-летняя Лиззи Уильямс и ее 40-летний муж Фил приобрели дом в июне 2014 года. По словам хозяев, это был "самый худший дом на улице", потому что последние четыре года там никто не жил, в потолке появились дыры, а туалет на первом этаже был покрыт плесенью.

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9 лет тяжелых работ – и теперь дом оценивают вдвое дороже

В течение девяти лет супруги ремонтировали здание, выполнив значительную часть работ своими руками. Муж с женой подсчитали, что обновление сантехники и электропроводки без привлечения профессиональных мастеров позволило сэкономить около 200 тысяч фунтов стерлингов.



Ремонт своими силами оказался очень бюджетным вариантом / Фото SWNS

Кроме того, в доме заменили крышу, установили новую кухню, обустроили бассейн на заднем дворе и даже возвели дополнительную пристройку. По словам пары, на капитальный ремонт они потратили около 150 тысяч фунтов. Часть этой суммы – это собственные сбережения, а часть – покрыли займы.

Это уже совсем не тот дом, который мы покупали. Пришлось проложить новые коммуникации, организовать пространство вокруг, которое ранее не использовалось. Теперь, заходя на кухню, вы бы ее не узнали!

– говорит Лиззи.



Дом после ремонта / Фото SWNS

И хотя обновлять жилье самостоятельно было очень сложно, супруги сделали много оригинальных "фишек" интерьера. Например, в душевой стоят скамейки, а в ванной комнате есть телевизор. Если ремонтом занимались бы мастера, вряд ли супруги просили бы их о таких прихотях, ведь бюджет был ограничен.



Интерьер спальни / Фото SWNS

"Фил полагался на друзей и семью, чтобы они подсказывали нам, как действовать в той или иной ситуации. Мы вложили свое сердце и душу в этот дом, а тот факт, что много ремонтных работ пришлось выполнить собственноручно, делает его по-настоящему особенным", – поделилась женщина.

После завершения ремонта стоимость дома супруги назвали вдвое большей, чем она была "до".