Дом с секретной комнатой: вы будете удивлены, как узнаете, что там скрывают

Имение во Франклине, штат Теннеси, понравится всем, кто обожает музыку. В доме есть одна скрытая комната, стены которой могут "звучать" любыми композициями.

Одна из изюминок дома действительно скрыта. Это секретная студия звукозаписи (в объявлении указано, что "мирового класса"), скрытая за дверью в форме книжной полки. Попасть туда может не каждый.

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Не дом, а мечта музыканта

Дом площадью 530 квадратных метров не зря такой музыкальный – он принадлежит певице и записчику аудиокниг и ее мужу-продюсеру. Попасть в их секретную студию могут не все, ведь, во-первых, нужно знать, где расположена тайная дверь, а, во-вторых, понять, как она открывается. А для этого есть специальная кнопка.

По стенам в студии много ниш с подсветками, где хранятся гитары. Продавцы даже "украсили" помещение культовой красной телефонной будкой из Лондона. "Владельцы из Англии, поэтому телефонная будка будто отдает дань их корням", – говорит агент по продажам.

Дом с собственной звукозаписывающей студией / Фото Realtor

В доме есть две спальни с отдельными ванными комнатами. Они расположены на главном этаже вместе с просторной гостиной со стеклянными стенами. Также в помещении есть зона для проведения мероприятий в стиле лофт, современная кухня с выходом на патио, два офиса, домашний бар и сауна.

Когда нынешние владельцы купили недвижимость, а это было в 2015 году, там был сплошной беспорядок, поэтому его капитально отремонтировали как снаружи, так и внутри. Крыша, система отопления и кондиционирования также новые.

Дом продается с сентября прошлого года. Его начальная цена была 5,5 миллионов долларов, но сейчас стоимость снизили до 4,9 миллионов долларов.