Одна з родзинок будинку є справді прихованою. Це секретна студія звукозапису (в оголошенні вказано, що "світового класу"), що прихована за дверима у формі книжкової полиці. Потрапити туди може не кожен.

Зверніть увагу Новий старт: три квартири у ЖК "Містечко Підзамче" від КН РІЕЛ придбано за програмою "єОселя"

Не будинок, а мрія музиканта

Будинок площею 530 квадратних метрів не дарма такий музичний – він належить співачці й записувачу аудіокниг та її чоловікові-продюсеру. Потрапити у їхню секретну студію можуть не всі, адже, по-перше, треба знати, де розміщені таємні двері, а, по-друге, зрозуміти, як вони відчиняються. А для цього є спеціальна кнопка.

По стінах у студії є багато ніш з підсвітками, де зберігаються гітари. Продавці навіть "прикрасили" приміщення культовою червоною телефонною будкою з Лондона. "Власники з Англії, тому телефонна будка ніби віддає данину їхньому корінню", – каже агент з продажу.

Будинок з власною студією звукозапису / Фото Realtor

У будинку є дві спальні з окремими ванними кімнатами. Вони розташовані на головному поверсі разом із просторою вітальнею зі скляними стінами. Також у помешканні є зона для проведення заходів у стилі лофт, сучасна кухня з виходом на патіо, два офіси, домашній бар і сауна.

Коли теперішні власники купили нерухомість, а це було у 2015 році, там був суцільний безлад, тому його капітально відремонтували як зовні, так і всередині. Дах, система опалення та кондиціонування також нові.

Будинок продають з вересня минулого року. Його початкова ціна була 5,5 мільйона доларів, але зараз вартість знизили до 4,9 мільйона доларів.