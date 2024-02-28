Из-за оползня дом завис на скале над океаном: почему владелец отказался переезжать

В Калифорнии во время шторма обвалился кусок береговой линии. В результате дом Льюиса Брюггемана в прямом смысле слова "завис" над пропастью. Кажется, что дом вот-вот упадет в океан.

Брюггеман заявил, что не планирует переезжать в ближайшее время. То, что дом завис над океаном, 82-летнего радиолога не пугает.

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Сейчас особняк оценивают в 12,5 миллиона фунтов стерлингов (1 фунт стерлингов – 48,29 гривны). К слову, в такой драматической ситуации оказались сразу три дома.

Что говорят эксперты

Хотя здание фактически зависло над океаном, инженеры и другие специалисты тревогу пока не бьют. Подчеркивают, что находиться в собственном доме Брюггеману – сейчас безопасно. Поэтому мужчина не собирается покидать дом.

С домом все в порядке, ему ничего не угрожает, и он не будет обнесен красной лентой. Город соглашается с тем, что у здания нет серьезных структурных проблем,

– рассказал Брюггеман.



Дом завис над океаном / Скриншот с видео



Стабилизационных работ не избежать / Скриншот с видео

В то же время эксперты считают, что стабилизационных работ не избежать. Они необходимы, чтобы дом смог пережить все будущие ураганы. Сейчас за домами будут наблюдать. Прогнозируют, что ситуация будет только ухудшаться.