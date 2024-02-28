Очень элитная недвижимость расположена в штате Флорида. Общая ее площадь составляет 9 акров (1 акр = 0.4 гектара).

Обратите внимание Кажется, что даже кровать негде поставить: как живут жители "самого узкого" дома

Комплекс Gordon Pointe построил финансист Джон Донахью. Он приобрел первую недвижимость еще в 1985 году. Тогда стоимость составляла миллион. В то время на участке был только маленький рыбацкий домик. Впоследствии Донахью построил там три особняка, в которых принимал известных личностей. В частности, Джорджа Буша.

Когда Донахью и его жена умерли, их потомки решили выставить комплекс на продажу. Он расположен на берегу Мексиканского залива.



Фактически люди могут приобрести целый остров / Realtor

Оправдана ли цена поместья

Агент Доун Маккена заметил, что это место – уникальное. Там можно жить как на необитаемом острове, но в то же время уже через несколько минут быть на территории города и наслаждаться всеми благами цивилизации.



Недвижимость ждет нового владельца или владелицу / Realtor

Брокер из Флориды Кара Амир отметила: покупая комплекс, люди фактически приобретают целый остров в одном из самых живописных уголков страны. Кроме того, цена оправдана еще и потому, что владельцы не торопятся продать комплекс. Быстрые деньги не являются для них приоритетом. Владельцы комплекса готовы ждать, пока найдется покупатель. Очевидно, это будет кто-то из миллиардеров.

Минусом комплекса есть проблемы со страхованием и защитой от ураганов, которые не являются редкостью для местности.