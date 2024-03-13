В каком городе Украины заметно выросли цены на новостройки с начала 2024 года

В одном из украинских городов с начала 2024-го цены на недвижимость несколько выросли. Это касается квартир на первичном рынке - стоимость повысилась примерно на 5%.

Сейчас стоимость хорошей однокомнатной квартиры на первичке в Полтаве стартует от 50 тысяч долларов. Это означает, что цены выросли на 3 – 5%. Об этом рассказала руководитель филиала агентства недвижимости в областном центре Марина Сумарь.

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В Полтаве выросли цены в новостройках

Специалист говорит, что больший спрос есть на квартиры с ремонтом, чем на "голые стены". Не все люди сейчас готовы браться за ремонт.

"Если в прошлом году мы могли приобрести однокомнатную квартиру в новостройке где-то в районе 45 – 46 тысяч долларов, то сейчас в хорошем состоянии квартира стартует у нас от 50. Люди готовы вкладывать, инвестировать, люди покупают новостройки на этапе строительства. Люди вкладывают, покупают и вторичное жилье, делают ремонты, но больший спрос, скорее всего, видимо, на жилье с ремонтом потому, что люди не готовы делать ремонты", – рассказала руководитель филиала агентства недвижимости Марина Сумарь.

Чаще всего в Полтаве покупают однокомнатные квартиры. Квадратный метр в новостройках сейчас стоит от 750 до 1350 долларов.

Почему цены повышаются

Поскольку ситуация на востоке Украины обостряется, многие люди переезжают в более безопасные регионы, и Полтавщина – не исключение. То есть цены растут из-за повышенного спроса. В ближайшее время в Полтаве можно ожидать и более существенный рост цен в пределах 10%.

Также это связано с ростом цен на стройматериалы, говорит директор местной строительной компании Сергей Бут.

"У нас 36 квадратных метров были однокомнатные, сейчас минимальный размер – это 41,8. И большинство людей интересует то, что меньше. То есть люди хотят и в новостройке что-то приобрести, чтобы дом был новый, чтобы там были современные технологии, автономное отопление. И не у всех есть возможность приобрести двухкомнатные, трехкомнатные квартиры. Поэтому действительно на данный момент, однокомнатные – это самый популярный вариант", – говорит Сергей Бут.

Цены на недвижимость в Полтаве могут снизиться тогда, когда стабилизируется ситуация на Востоке.