Зараз вартість гарної однокімнатної квартири на первинці в Полтаві стартує від 50 тисяч доларів. Це означає, що ціни зросли на 3 – 5%. Про це розповіла керівниця філії агентства нерухомості в обласному центрі Марина Сумарь.

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У Полтаві зросли ціни в новобудовах

Фахівчиня каже, що більший попит є на квартири з ремонтом, ніж на "голі стіни". Не всі люди зараз готові братися за ремонт.

"Якщо минулого року ми могли придбати однокімнатну квартиру у новобудові десь в районі 45 – 46 тисяч доларів, то зараз у гарному стані квартира стартує у нас від 50. Люди готові вкладати, інвестувати, люди купують новобудови на етапі будівництва. Люди вкладають, купують і вторинне житло, роблять ремонти, але більший попит, скоріше за все, мабуть, на житло з ремонтом тому, що люди не готові робити ремонти", – розповіла керівниця філії агентства нерухомості Марина Сумарь.

Найчастіше у Полтаві купують однокімнатні квартири. Квадратний метр у новобудовах нині коштує від 750 до 1350 доларів.

Чому ціни підвищуються

Оскільки ситуація на сході України загострюється, багато людей переїжджають до більш безпечних регіонів, і Полтавщина – не виняток. Тобто ціни ростуть через підвищений попит. Найближчим часом у Полтаві можна очікувати й суттєвіше зростання цін у межах 10%.

Також це пов'язано зі зростанням цін на будматеріали, каже директор місцевої будівельної компанії Сергій Бут.

"У нас 36 квадратних метрів були однокімнатні, зараз мінімальний розмір – це 41,8. І більшість людей цікавить те, що менше. Тобто люди хочуть і в новобудові щось придбати, щоб будинок був новий, щоб там були сучасні технології, автономне опалення. І не у всіх є можливість придбати двокімнатні, трикімнатні квартири. Тому дійсно на цей момент, однокімнатні – це найпопулярніший варіант", – каже Сергій Бут.

Ціни на нерухомість у Полтаві можуть знизитися тоді, коли стабілізується ситуація на Сході.