Стоит 0 фунтов стерлингов: в Великобритании продают "самый дешевый дом"

В живописной долине Верхний Дуле в Уэльсе выставили на продажу "самый дешевый дом" в Великобритании. Его начальная цена составляет 0 фунтов стерлингов.

Почему дом отдают почти бесплатно и как он выглядит, рассказываем далее.

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Что известно о "самом дешевом доме" в Великобритании

Заброшенный дом площадью около 60 квадратных метров находится на окраине национального парка Bannau Brycheiniog неподалеку от автотрассы.

Вокруг него – живописная природа и холмы. Однако само жилье находится в ужасном состоянии: найти входную дверь практически невозможно, ведь дом полностью зарос кустарниками и деревьями.

Аукционистам пришлось прорубать ветви, чтобы добраться на территорию. Все, на что они решились – это открыть дверь. Никто не рискнул зайти внутрь из-за аварийного состояния конструкции.

Мы предупреждаем потенциальных покупателей не заходить внутрь из-за опасности для жизни. Здание фактически разрушается на глазах,

– рассказал представитель аукционного дома Paul Fosh Auctions Шон Ропер.

Он отметил, что начальная цена в 0 фунтов имеет целью привлечь внимание покупателей к этому предложению и возможности приобрести жилье за символическую сумму.

Территория вблизи дома живописная, но тоже нуждается в очистке / Фото WNS

Учитывая состояние дома, в конце концов его можно будет купить за несколько фунтов. Все будет зависеть от того, сколько именно покупатели готовы заплатить,

– добавил Ропер.

По словам эксперта, несмотря на полную запущенность, это прекрасная возможность почти даром приобрести недвижимость в живописной местности Уэльса.

К слову, аукцион продлится с 5 по 7 марта. Участникам торгов советуют тщательно осмотреть объект и реалистично оценить все риски, прежде чем участвовать в аукционе, потому что есть большая вероятность того, что ожидания не будут соответствовать реальности.