Конечно, чтобы приобрести жилье по цене чашки кофе, надо согласиться на определенные условия и выполнить их в будущем. Но многие люди принимают их и не считают это проблемой, а наоборот – прекрасной возможностью. Вот в каких городах самые дешевые дома и как можно их приобрести.

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Самбука, Италия

В городах и селах с низкой плотностью населения местные власти предлагают очень дешевое жилье. Они это делают для того, чтобы вернуть "жизнь" в местность и избежать появления пустующих зданий. Однако следует учесть два нюанса:

дома в Самбуке далеко не новые;

каждый, кто купит жилье, обязуется отремонтировать его за 3 года и потратить 15 тысяч евро.

Рубе, Франция

Местные власти постоянно развивают город и хотят, чтобы его заселяли новые жители. Недвижимость там продают за 1 – 2 евро, но за эту стоимость она очень старая. Условие только одно – прожить в доме 5 лет и вложить приличную сумму в ремонт.

Недвижимость в Рубе / Фото Tribune de Geneve

Окутама, Япония

Японцы верят, что если в доме случилась беда, например, смерть человека, то жить там больше нельзя. Поэтому местные оставляют свои квартиры и дома, а иностранцы покупают их.

Человеку, который приобрел такую "испорченную" недвижимость, предлагают специальную программу, по которой возраст нового владельца должен быть не более 43 лет. Прожить в доме он должен 22 года – после чего жилье присваивается.

Буффало, США

В США существует программа под названием Urban Homestead Program, по которой можно приобрести жилье за 1 евро, но надо выполнить условия. Новые владельцы должны прожить в доме 3 года и существенно вложиться в ремонт

Власти Буффало не хочет сносить старые дома и инвестировать в обновление тоже, а благодаря этой программе их ремонтируют сами жители за свой счет.