Существует три типа ванных комнат: отдельные, встроенные и пристенные. Эксперты рассказали, как понять, какой тип подходит именно к вашей ванной. Ведь идеально было бы, чтобы ваша ванная соответствовала эстетике всего помещения.

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Отдельные

Такие ванны, как правило, лучше всего выглядят в больших ванных комнатах, где есть ощущение пространства. Однако если выбрать компактный вариант, то можно поставить и в маленькой ванной. Главное, чтобы ванна не ограничивала движение по комнате и не мешала выполнять привычные дела.

Синяя отдельная ванна в бежевой ванной комнате / Фото Rebecca Hughes Interiors

Встроенные

Они менее заметны, но очень практичны и помогают сэкономить место. В последнее время популярными стали ванны в нише, которые почти не воруют пространство.

Мраморная ванная комната с встроенной рифленой ванной / Фото Artisans of Devizes

Пристенные

Это еще один отличный вариант для небольших помещений, которым нужно добавить роскоши.

Минималистская ванная комната с ванной у стены / Фото Duravit

Какую форму выбрать

Ванны бывают разных форм, каждая из которых будет оказывать разное влияние на комнату. Изогнутые ванны отлично контрастируют с прямыми линиями квадратной комнаты и являются хорошим выбором для маленьких помещений.

Квадратные формы создают контраст с другими формами, например, с арочными окнами, и создают более современное ощущение. Однако они визуально более объемны, поэтому, как правило, больше подходят для больших помещений.

Ванны овальной и круглой формы часто считаются наиболее удобными для того, чтобы понежиться.