Как выбрать идеальную ванну: советы дизайнеров, которые вам помогут
Источник:Homes & Gardens
Красивая ванна часто расположена в центре комнаты и является своеобразной изюминкой этого помещения. Поэтому очень важно выбрать ванну правильного типа и формы.
Существует три типа ванных комнат: отдельные, встроенные и пристенные. Эксперты рассказали, как понять, какой тип подходит именно к вашей ванной. Ведь идеально было бы, чтобы ваша ванная соответствовала эстетике всего помещения.
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Отдельные
Такие ванны, как правило, лучше всего выглядят в больших ванных комнатах, где есть ощущение пространства. Однако если выбрать компактный вариант, то можно поставить и в маленькой ванной. Главное, чтобы ванна не ограничивала движение по комнате и не мешала выполнять привычные дела.
Встроенные
Они менее заметны, но очень практичны и помогают сэкономить место. В последнее время популярными стали ванны в нише, которые почти не воруют пространство.
Пристенные
Это еще один отличный вариант для небольших помещений, которым нужно добавить роскоши.
Какую форму выбрать
Ванны бывают разных форм, каждая из которых будет оказывать разное влияние на комнату. Изогнутые ванны отлично контрастируют с прямыми линиями квадратной комнаты и являются хорошим выбором для маленьких помещений.
Квадратные формы создают контраст с другими формами, например, с арочными окнами, и создают более современное ощущение. Однако они визуально более объемны, поэтому, как правило, больше подходят для больших помещений.
Ванны овальной и круглой формы часто считаются наиболее удобными для того, чтобы понежиться.