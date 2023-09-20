Все были в шоке: в Лондоне продают квартиру с ванной в коридоре

Интересную квартиру продают в Кентиш-Тауне, северо-западный Лондон, за целых 475 тысяч фунтов. Ванная в доме оборудована в прихожей.

Агенты недвижимости признались, что даже они были шокированы, когда увидели ванну. На фотографиях видно, что она расположена у двери и перед лестницей, ведущей в кухню и другие комнаты.

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"Уникальная" квартира

Агенты недвижимости рекламируют однокомнатную квартиру как "уникальную", с душевой комнатой и "дополнительной ванной".

Ванна в коридоре была идеей не нынешнего владельца, а предыдущего, о котором мы ничего не знаем, поэтому сложно назвать причину, по которой он это сделал. Вполне возможно, что он жил там сам, и имел возможность поставить там ванну, потому что не мог вместить ее в душевую комнату,

– рассказывают агенты по недвижимости.



В коридоре расположена ванна / Фото Rightmove

Сейчас это имущество представляет большой интерес. Люди с интересом осматривают квартиру, а многие намеренно приходят посмотреть только на ванную. Агенты предполагают, что новые владельцы вынесут ее и заменят ее шкафами для хранения вещей.

"У людей большие глаза, когда они осматривают недвижимость, и мы тоже были поражены. Но когда мы впервые увидели квартиру, то она просто была заполнена мусором. Ванны никто и не видел", – поделились агенты.



Это удивило всех, и даже агентов по недвижимости / Фото Rightmove