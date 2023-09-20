Агенти з нерухомості зізналися, що навіть вони були шоковані, коли побачили ванну. На фотографіях видно, що вона розташована біля дверей і перед сходами, які ведуть до кухні та інших кімнат.

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"Унікальна" квартира

Агенти з нерухомості рекламують однокімнатну квартиру як "унікальну", з душовою кімнатою та "додатковою ванною".

Ванна в коридорі була ідеєю не нинішнього власника, а попереднього, про якого ми нічого не знаємо, тому складно назвати причину, чому він це зробив. Цілком можливо, що він жив там сам, тож мав можливість поставити там ванну, бо не міг вмістити її в душову кімнату,

– розповідають агенти з нерухомості.



У коридорі розташована ванна / Фото Rightmove

Зараз це майно викликає великий інтерес. Люди з цікавістю оглядають помешкання, а багато хто навмисно приходить подивитися тільки на ванну. Агенти припускають, що нові власники винесуть її й замінять її на шафи для зберігання речей.

"У людей великі очі, коли вони оглядають нерухомість, і ми також були вражені. Але коли ми вперше побачили квартиру, то вона просто була заповнена сміттям. Ванни ніхто й не бачив", – поділилися агенти.



Це здивувало всіх, і навіть агентів з нерухомості / Фото Rightmove