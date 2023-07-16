К счастью, черно-белая плитка классическая и прекрасно смотрится на фоне светлых и спокойных и ярких и смелых тонов. Дизайнеры интерьера поделились излюбленными вариантами.

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Белый

Нет ничего плохого в том, чтобы выбрать что-нибудь простое и привычное. Белый – это классический цвет краски, который, несомненно, будет смотреться хорошо в ванной с черно-белой плиткой. Более того, черный на плитке станет драматическим акцентом.



Белая ванная комната с черно-белой плиткой / Фото Home Decor Bliss

Яркие оттенки

Почему бы не подумать немного нестандартно и добавить яркие цвета в вашу черно-белую кафельную ванную комнату? Многие дизайнеры ценят силу ярких тонов в таких помещениях.

"Мы любим свежесть яркого зеленого яблока в сочетании с классическим черно-белым мотивом плитки. Контраст тона и цвета даже немного удивляет", – говорят эксперты.

Красные или его оттенки – еще один лидер дизайнеров. Дизайнеры советуют обратить внимание на цвет ржавчины. Также можно сделать девичью ванну в цвете фуксии.

"Мне нравится черный и белый в сочетании с насыщенными темно-синими цветами", – говорит дизайнер Сара Бартоломью.

Светло голубой

Несмотря на то, что дни дизайнеры ценят использование смелых или пасмурных оттенков в ванных комнатах, другие предпочитают более светлые цвета, особенно светло-голубые.

"Светло-голубой – успокаивающий цвет, который добавляет легкости в пространство. Он будет очень уместен в небольших ванных комнатах", – говорит Кристин Марино из KozyKasa Design.

Если вы не хотите красить все стены, то покрасьте только одну для акцента или потолок.