Как организовать успокаивающее пространство в ванной комнате: три идеи в стиле спа

Изящная и стильная ванна вдохновляет на отдых, как в спа, но уходить из дома никуда не нужно. Дизайнеры рассказали, как создать такой уютный оазис с помощью планировки.

Существует множество хитростей в дизайне, которые могут "поднять ванную на новый уровень". Вот как эксперты создают успокаивающее пространство для максимального отдыха – и вы это легко можете сделать сами.

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Используйте природные материалы

Ванная с деревянными сводчатыми потолками / Фото Moore House Design

Дизайнеры просто обожают использовать в интерьере ванной дерево, хотя многие считают, что этот материал неуместен. Но если вы хотите создать успокаивающее и уютное пространство, то это лучший вариант.

Выберите деревянный предмет мебели или сделайте деревянную отделку стен и поставьте стильную матово-белую ванну. "Когда вы погружаетесь в ванну в окружении гармоничного взаимодействия текстур и тонов, вы не можете не почувствовать глубокое ощущение покоя, которое охватывает", – говорят дизайнеры.

Кроме того, дерево ассоциируется с природой, что еще больше успокаивает и отвлекает внимание от плохих мыслей.

Сосредоточьтесь на освещении

Естественный и искусственный свет в ванной / Фото BC Designs

Все дизайнеры говорят, что эта деталь является чрезвычайно важной. В ванной комнате должно быть теплое, ненавязчивый свет, поэтому яркие светильники холодного белого цвета – большая ошибка.

Выбирайте теплую палитру цветов

Ванная в теплых нейтральных оттенках / Фото James Carriere Studio

Теплые нейтральные тона – это беспроигрышный вариант и для окрашивания стен, и в выборе мебели и декора. Эти приятные оттенки "подчеркивают спокойствие и сделают ванную комнату более роскошной". Речь идет о бежевом, кремовом, мягком белом, светло-коричневом и др.