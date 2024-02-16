Існує безліч хитрощів у дизайні, які можуть "підняти ванну на новий рівень". Ось як експерти створюють заспокійливий простір для максимального відпочинку – і ви це легко можете зробити самі.

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Використовуйте природні матеріали

Ванна з дерев'яними склепінчастими стелями / Фото Moore House Design

Дизайнери просто обожнюють використовувати в інтер'єрі ванної дерево, хоча багато хто вважає, що цей матеріал недоречний. Та якщо ви хочете створити заспокійливий і затишний простір, то це найкращий варіант.

Оберіть дерев'яний предмет меблів чи зробіть дерев'яну обробку стін і поставте стильну матово-білу ванну. "Коли ви занурюєтеся у ванну в оточенні гармонійної взаємодії текстур і тонів, ви не можете не відчути глибоке відчуття спокою, яке охоплює", – кажуть дизайнери.

Окрім того, дерево асоціюється з природою, що ще більше заспокоює та відвертає увагу від поганих думок.

Зосередьтеся на освітленні

Природне та штучне світло у ванній / Фото BC Designs

Усі дизайнери кажуть, що ця деталь є надзвичайно важливою. У ванній кімнаті має бути тепле, ненав'язливе світло, тому яскраві світильники холодного білого кольору – велика помилка.

Обирайте теплу палітру кольорів

Ванна в теплих нейтральних відтінках / Фото James Carriere Studio

Теплі нейтральні тони – це безпрограшний варіант і для фарбування стін, й у виборі меблів та декору. Ці приємні відтінки "підкреслюють спокій і зроблять ванну кімнату більш розкішною". Мовиться про бежевий, кремовий, м'який білий, світло-коричневий тощо.