К тому же заменить несколько вещей в ванной – это отличный бюджетный способ обновить ее без ремонта, а затем и без существенных затрат. Вот 4 предмета, о которых не стоит забывать надолго.

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Зеркало

Белая ванная комната с большим зеркалом / Фото White Arrow

Если вы видите, что ванная комната выглядит несколько устаревшей, или вы хотите бюджетно обновить пространство, то замена зеркала – это первое, с чего нужно начать.

Дизайнеры советуют заменить старое зеркало на современное большого размера. Лучше всего выбирать круглое или прямоугольное с мягкими углами.

Полотенца и ковры

Черно-белая ванная с полированной мраморной плиткой / Фото Future

Единственное, что мы должны регулярно обновлять в ваших ванных комнатах, – это текстиль, то есть наши коврики и полотенца. Они не только со временем изнашиваются, но и удерживают неприятные запахи.

Дизайнеры считают, что хорошим дополнением к ванной комнате в этом году будет винтажный шерстяной ковер.

Свет

Ванная со стильными светильниками у зеркала / Фото Studio LIFE/STYLE

Освещение имеет очень важное значение, ведь оно влияет на функциональность и визуальную красоту комнаты. Используйте не только красивую люстру, но и несколько акцентных светильников, например эти бра на фото у зеркала. Свет выбирайте только теплый и не слишком яркий – он помогает расслабиться.