Какие кухни будут в тренде вечно: это настоящее эстетическое удовольствие

Есть множество стилей, которые можно выбрать для кухни, но каждый из них со временем становится неактуальным. Дизайнеры рассказали о стиле, который никогда не выйдет из моды.

Готовы узнать, какой стиль всегда будет трендовым на кухне? Осторожно, он может вдохновить вас на ремонт.

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Какая кухня будет вечно в тренде

Если вы планируете ремонт кухни, для дизайна выберите стиль шейкера. Главным признаком и требованием этого стиля являются качественные, простые и красивые кухонные шкафы. Именно из-за них шейкер признали вневременным стилем, постоянно выбираемым в разных уголках мира.

В красоте и долговечности шкафов шейкер не стоит сомневаться. Ведь по замыслу даже задняя часть шкафа должна выглядеть так же хорошо, как передняя. Все шкафы обязательно должны быть изготовлены из качественной, твердой древесины. Сэкономить здесь не удастся, иначе это уже будет не шейкер, а его дешевая копия.

Светлая и элегантная кухня / Фото Plain English

Для акцента на кухнях часто выбирают одну стену и развешивают на ней различные мелкие принадлежности или расписывают вручную.

"Кухня, расписанная вручную, особенно хорошо выглядит благодаря своей неизменной привлекательности и возможности время от времени перекрашивать ее, чтобы создать другой вид и ощущения", – говорит основательница британской студии дизайна Studio Duggan Тиффани Дагган.

Также для изюминки дизайнеры советуют поставить на кухне один старинный фарфоровый шкаф или буфет, чтобы немного развеять монотонность встроенных шкафов.

Акцентная, расписанная вручную стена / Фото Sanderson

Кухни-шейкеры являются одними из самых универсальных вариантов, подходящих для любого типа дома: от современных квартир до коттеджей. Они заметно добавляют тепла и уюта, поэтому дизайнеры искренне рекомендуют.

Кухня-шейкер может даже походить на гостиную / Фото Neptune