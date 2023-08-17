Готові дізнатися, який стиль завжди буде трендовим на кухні? Обережно, він може надихнути вас на ремонт.

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Яка кухня буде вічно в тренді

Якщо ви плануєте ремонт кухні, для дизайну оберіть стиль шейкер. Головною ознакою та вимогою цього стилю є якісні, прості та дуже красиві кухонні шафи. Саме через них шейкер визнали позачасовим стилем, який постійно обирають у різних куточках світу.

У красі та довговічності шаф шейкер годі й сумніватися. Адже за задумом, навіть задня частина шафи повинна виглядати так само добре, як передня. Усі шафи обов'язково мають бути виготовлені з якісної, твердої деревини. Зекономити тут не вдасться, бо інакше це вже буде не шейкер, а його дешева копія.

Світла й елегантна кухня / Фото Plain English

Для акценту на кухнях часто обирають одну стіну й розвішують на ній різні дрібні приладдя або ж розписують вручну.

"Кухня, розписана вручну, особливо добре виглядає завдяки своїй незмінній привабливості та можливості час від часу її перефарбовувати, щоб створити інший вигляд і відчуття", – каже засновниця британської студії дизайну Studio Duggan Тіффані Дагган.

Також для родзинки дизайнери радять поставити на кухні одну старовинну фарфорову шафу або буфет, щоб трохи "розвіяти" монотонність вбудованих шаф.

Акцентна, розписана вручну стіна / Фото Sanderson

Кухні-шейкери є одними з найбільш універсальних варіантів, які підходять для будь-якого типу будинку: від сучасних квартир до котеджів. Вони помітно додають тепла й затишку, тож дизайнери щиро рекомендують.

Кухня-шейкер може навіть бути схожою на вітальню / Фото Neptune