Как выяснилось, в доме произошло жуткое убийство. И хотя с этого времени прошло уже 65 лет, в имении никто не задерживается.

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В имении произошло убийство

За последние несколько десятилетий особняк неоднократно переходил из рук в руки. Однако каждый раз, когда новый покупатель оформлял право собственности, то почти сразу покидал его.



Имение с жуткой историей / Фото Mail Online

Первыми владельцами имения были супруги Шумахеры. Мужчина с женой прожили там до своей смерти в 1928 году. После в доме поселились отец с сыном. Так случилось, что вскоре парень подхватил инфекцию и умер в возрасте 21 года. В следующем году мужчина объявил о банкротстве и уехал прочь.

Жуткая история случилась в 1956 году, когда в величественное имение переехал врач Гарольд со своей женой Лилиан и тремя детьми. Мужчина был расстроен из-за значительных долгов, поэтому впал в депрессию. Однажды утром он убил молотком свою жену и пытался то же самое сделать с детьми.

Когда в дом прибыли правоохранители, Гарольд был уже был мертв. Медики сказали, что смерть наступила из-за передозировки таблетками. Позже стало известно, что мужчина неделю лечился в психиатрической клинике, где лечился от шизофрении.

Хотя цена на имение в последний раз была достаточно низкой, жилье все равно никто не купил. В конце концов, имение сняли с торгов.