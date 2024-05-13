Пенсионер построил на своем дворе 5-этажный замок: сколько лет ему понадобилось

76-летний пенсионер Джерри Халман возвел пятиэтажный замок на заднем дворе своего земельного участка. Чудо архитектуры расположено в крошечной деревне Блесдейке на севере Нидерландов.

Над реализацией своей давней идеи мужчина работал аж 34 года. Такой замысел у пенсионера появился еще в 1990 году.

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Результат действительно впечатляет

Однажды Джерри Халман сказал своей жене: "Я готов. Имею в голове полную картину, как будет выглядеть здание – от фундамента до флага". С тех пор строительство и обустройство замка стало его "страстью".

Мужчина собирал строительные материалы из десятков стран, а вдохновение черпал в наследии Римской империи, Древнего Египта и Китая. Например, на вершине замка извивается дракон из переработанного металла, а рядом с ним лежит кобра, которая была символом фараонов в Древнем Египте.



Замок на заднем дворе / Фото Jam Press

Ранее пенсионер заведовал магазином костюмов, поэтому интерьер здания очень интересен. Внутри замка также очень аутентичная атмосфера. В его цитадели можно увидеть причудливых персонажей, например рыцарей в блестящих доспехах и статую греческой богини Афродиты.

Архитектурные детали / Фото Jam Press

Стоит отметить, что на строительство он тратил только свои средства. Мужчина говорит, что ничего не считал, поэтому не имеет никакого представления об общей сумме.