Над реалізацією своєї давньої ідеї чоловік працював аж 34 роки. Такий задум у пенсіонера з'явився ще в 1990 році.

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Результат справді вражає

Одного дня Джеррі Халман сказав своїй дружині: "Я готовий. Маю в голові повну картину, який вигляд матиме будівля – від фундаменту до прапора". Відтоді будівництво та облаштування замку стало його "пристрастю".

Чоловік збирав будівельні матеріали з десятків країн, а натхнення черпав у спадку Римської імперії, Стародавнього Єгипту та Китаю. Наприклад, на вершині замку звивається дракон з переробленого металу, а поруч з ним лежить кобра, яка була символом фараонів у Стародавньому Єгипті.



Замок на задньому дворі / Фото Jam Press

Раніше пенсіонер завідував крамницею костюмів, тому інтер'єр будівлі дуже цікавий. Всередині замку також дуже автентична атмосфера. У його цитаделі можна побачити чудернацьких персонажів, наприклад лицарів у блискучих обладунках та статую грецької богині Афродіти.

Архітектурні деталі / Фото Jam Press

Варто зазначити, що на будівництво він витрачав тільки свої кошти. Чоловік каже, що нічого не рахував, тому не має жодного уявлення про загальну суму.