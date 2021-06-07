Перевоплощение обошлось владельцу в 6 тысяч фунтов стерлингов (около 231 тысячи гривен). Как теперь выглядит дом – смотрите ниже.

Важно В каком районе Киева купить квартиру: где удобно и комфортно жить

Как все начиналось

Джонни Балчандани унаследовал интерес к растениям от матери. Ранее мужчина проживал в Париже и уже там начал разводить растения. В Великобританию он привез часть своей коллекции и занимался разведением на втором этаже. Балчандани проживает в доме с супругой и двумя детьми. По словам его жены, страсть к растениям – это порок ее супруга.

Джонни не выходит в свет, не пьет, он просто играет со своими растениями. Это его порок. Лучше бы он проводил каждые выходные в пабе. Иногда мне кажется, что нас захватывают растения,

– отметила Шарлотта Эванс.

Мужчина превратил свой дом в джунгли / Фото Daily Mail

Интересно Прозрачная церковь и пивная щетка: как выглядят самые необычные здания в мире

Из чего состоит коллекция

В доме Джонни Балчандани (Jonny Balchandani) насчитывается более 200 видов растений, включая кактусы и суккуленты. Они размещены в разных комнатах. Ежедневно мужчина уделяет своему увлечению порядка двух часов. По его словам, это хобби является для него "абсолютной страстью".

Владелец превратил дом в джунгли / Фото Daily Mail:

Как выглядит дом-джунгли: смотрите видео