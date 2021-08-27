Как заявил один из архитекторов, если идея понравится властям, это позволит заселить 300 тысяч человек. В чем суть предложения – читайте далее.

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В чем заключается идея

Архитектор Рассел Кертис провел исследование и заявил, что площадь полей для игры в гольф в Лондоне больше, чем район Брент. По его словам, если использовать государственные (почти половина от всех) поля под застройку, это позволит разместить 300 тысяч человек.

В Лондоне насчитывается около 178 тысяч человек, у которых есть только временное жилье.

Поля для гольфа в Лондоне могут превратиться в жилье для 300 тысяч человек / Фото Pixabay

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Что могут сделать с полями

Архитектор подчеркнул, что его идея не является призывом к уничтожению полей гольфа. Однако некоторые из них можно использовать под жилую застройку, новые парки, спортивные площадки и пр.

В Лондоне почти 180 тысяч человек располагают только временным жильем / Фото Pixabay