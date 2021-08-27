В Великобритании придумали оригинальный способ решить жилищный вопрос: в чем суть
Источник:The Guardian
В Лондоне придумали решение жилищного вопроса. В этом помогут поля для гольфа.
Как заявил один из архитекторов, если идея понравится властям, это позволит заселить 300 тысяч человек. В чем суть предложения – читайте далее.
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В чем заключается идея
Архитектор Рассел Кертис провел исследование и заявил, что площадь полей для игры в гольф в Лондоне больше, чем район Брент. По его словам, если использовать государственные (почти половина от всех) поля под застройку, это позволит разместить 300 тысяч человек.В Лондоне насчитывается около 178 тысяч человек, у которых есть только временное жилье.
Поля для гольфа в Лондоне могут превратиться в жилье для 300 тысяч человек / Фото Pixabay
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Что могут сделать с полями
Архитектор подчеркнул, что его идея не является призывом к уничтожению полей гольфа. Однако некоторые из них можно использовать под жилую застройку, новые парки, спортивные площадки и пр.
В Лондоне почти 180 тысяч человек располагают только временным жильем / Фото Pixabay