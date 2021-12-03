В Великобритании продают дом с неординарным сюрпризом

На первый взгляд, недвижимость в сельской местности Корнволла (Англия) кажется не более чем роскошным семейным домом. Однако будущего владельца ожидает уникальный сюрприз.

На фотографиях, добавленных к объявлению о продаже, изображена огромная кухня-камбуз, просторная гостиная и потрясающая спальня, которая перетекает в гигантский зимний сад. Однако это не то, за что у вас попросят семизначную сумму.

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Фантастическая неожиданность

Интерьер дома с сюрпризом / Фото New York Post

Просторный дом с четырьмя спальнями продают за 1,3 миллиона долларов. Но за эти деньги владельцы получат не просто привлекательную недвижимость, а огромную пещеру с секретными бассейнами и собственной концертной площадкой.

Пещеры Карглазей – система пещер, выкопанных вручную шахтерами, добывавшими сланец на западе Великобритании.

Ежегодно сюда приезжает 25 тысяч туристов / Фото New York Post

Сейчас пещеры используются в основном для туристов, приезжающих сюда на экскурсии. Агенты по недвижимости, добавляют, что ежегодно к востоку Корнволла отправляется около 25 тысяч людей, которые хотят прикоснуться к промышленному наследию региона. Кроме того, на глубине 90 метров проходят разнообразные мероприятия от свадеб до концертов, так что будущие владельцы смогут заработать, сдавая подземелье в аренду.

Покупая территорию, новые владельцы получат собственный лес / Фото New York Post

В цену участка входит дубовый лес, билетная касса, сувенирный магазин и парковочное место на 60 авто.