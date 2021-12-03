На фотографіях, доданих до оголошення про продаж, зображена величезна кухня-камбуз, простора вітальня та приголомшлива господарська спальня, яка перетікає у гігантський зимовий сад. Проте це не те, зо що у вас попросять семизначну суму.

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Фантастична несподіванка

Інтер'єр дому із сюрпризом / Фото New York Post

Просторий будинок із 4-ма спальнями продають за 1,3 мільйона доларів. Але за ці гроші власники отримають не просто привабливу нерухомість, а величезну приватну печеру із секретними басейнами та власним концертним майданчиком.

Цікаво. Печери Карглазей – система печер, які були викопані вручну шахтарями, які видобували сланець на заході Великої Британії.

Щороку сюди приїжджає 25 тисяч туристів / Фото New York Post

Зараз печери використовуються здебільшого для туристів, які приїжджають сюди на екскурсії. Агенти з нерухомості, додають, що щорічно на схід Корнволла вирушає близько 25 тисяч осіб, які хочуть доторкнутися до промислової спадщини регіону. Крім цього, на глибині 90 метрів проходять різноманітні заходи від весіль до концертів, тож майбутні власники зможуть заробити, здаючи підземелля в оренду.

Купуючи територію, нові власники отримають власний ліс / Фото New York Post

В ціну ділянки входить дубовий ліс, квиткова каса, сувенірний магазин та місце для паркування на 60 авто.