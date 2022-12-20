Заморозка работ на неизвестный срок: что делать покупателям жилья, вложившим средства в долгострой

В декабре 2022 года 70% стройплощадок Киева возобновили работу. Однако часть застройщиков лишь имитирует работу, в частности, из-за дефицита оборотных средств и удорожания стройматериалов.

Могут ли застройщики в сложившейся ситуации, сослаться на форс-мажор, а инвесторы – приостановить платежи или вернуть деньги – разбираемся дальше.

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Форс-мажорные обстоятельства не могут длительно влиять на строительство

В настоящее время стороны инвестиционных соглашений не могут выполнить свои обязательства друг перед другом, отмечает соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов.

С одной стороны, форс-мажор снимает с застройщика привязку к срокам строительства и вводу объектов в эксплуатацию. А с другой, инвестор может воспользоваться состоянием войны и не соблюдать условия платежей, если объект приобретен через механизм рассрочки, или вообще расторгнуть сделку, получив вложенные средства без штрафных санкций,

– подчеркивает он.

Однако форс-мажор не может влиять на строительство вечно. Как уточняет юрист Иван Топор, пребывание строительной площадки под оккупацией является непредсказуемым обстоятельством, однако после освобождения населенного пункта застройщик обязан предпринять все необходимые действия для возобновления строительства.

Могут ли покупатели временно остановить платежи или вернуть деньги

Застройщики, проекты которых расположены на территориях, где сейчас не ведутся активные боевые действия, не имеют оснований для применения форс-мажора и оговоренной им отсрочки завершения строительства. Однако, как отмечает Иван Топор, на рынке происходит замораживание строительных площадок по экономическим причинам: так застройщики пытаются минимизировать затраты на восстановление спроса на недвижимость и возобновление регулярных платежей от инвесторов.

В условиях войны можно воспользоваться таким алгоритмом защиты своих прав:

обратиться к застройщику с запросом о причинах остановки строительства и перспективах и ориентировочных сроках его возобновления;

если застройщик ссылается на военные действия, запросить надлежащим образом оформленную справку о наличии форс-мажора именно по этому застройщику;

если застройщик не идет на контакт, не дает объяснений или ограничивается общими фразами, следует обратиться к юристу, который выстроит стратегию защиты интересов инвестора;

если инвестор будет вынужден обратиться в суд, в рамках судебного разбирательства можно потребовать документы или получить пояснения, которые дадут инвестору понимание рисков не завершения строительства и банкротства застройщика.

Также инвестор может обратиться к застройщику с предложением заключить дополнительное соглашение о возможности приостановки выплат на период простоя строительства. В то же время инвестор, уплативший 100% стоимости жилья и не желающий ждать, может обратиться в суд.

Кроме того, эксперты предлагают:

подписать дополнительное соглашение, где будут указаны перенесенные сроки строительства и закреплена цена, если инвестор воспользовался рассрочкой;

расторгнуть договор и потребовать возвращения вложенных;

обменять квартиры в доме, находящемся на начальной стадии строительства, на равноценное жилье в почти готовом объекте;

если застройщик не идет на компромисс – обратиться в суд.

В сложившейся ситуации Иван Топор считает замораживание строительства лучшим вариантом для двух сторон. Застройщику это позволит сэкономить ресурсы и возобновить строительство в самый благоприятный период, а инвестору получить освобождение от внесения платежей на сложный военный период. Однако восстановление упущенных возможностей и для застройщиков, и для инвесторов вряд ли будет быстрым.