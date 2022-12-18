Цены на рынке недвижимости и количество потенциальных покупателей жилья прямо зависят от ситуации на фронте. Больше всего пострадала "первичка", спрос на которую упал до показателей 2007 года, а две трети строительных компаний находятся на грани банкротства.

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Сейчас очевидно одно: рынок жилья переживает самый плохой сценарий, который так боялись озвучивать эксперты в январе.

Прогнозы, которым не суждено было сбыться: на что рассчитывал рынок недвижимости в 2022 году

2021 год для украинских застройщиков был едва ли не лучшим: на положительную динамику продаж не влияли даже рекордно высокие для украинского рынка цены, наоборот – темпы роста стоимости на первичном рынке квартир стали положительным сигналом для инвесторов и покупателей, стремившихся уберечь свои средства от инфляции. Следовательно, спрос за год вырос на 30–35% против показателей 2020 года. Недалеко ушла "вторичка". В конце 2021 года цены здесь выросли в среднем на 9,6%, а спрос – на 25% по сравнению с "ковидным" периодом.

Независимые эксперты, анализировавшие будущее рынка недвижимости Украины, утверждали, что инвестиционная привлекательность квадратных метров в крупных городах будет только расти. Более того, как сами украинцы, так и иностранные инвесторы, на фоне снижения доходности от жилой недвижимости расширят горизонт капиталовложений. Так, по прогнозам специалистов, следующим шагом для активных инвестиций должны были стать объекты коммерческой и загородной недвижимости, которые обеспечивали вкладчикам более высокую доходность.

Однако оптимистический курс на укрепление рынка разрушило полномасштабное вторжение России. Несколько месяцев отрасль была полностью парализована. Реестры оставались закрытыми. Застройщики покинули стройплощадки, а иностранные инвесторы, которые вели переговоры по поводу будущих вложений, свернули процесс до стабилизации ситуации.

Суммируя сложный 2022 год, Недвижимость 24 напоминает, что происходило с рынком жилья. Массовая миграция, разрушение домов, повышенный спрос в западных регионах, первые соглашения по покупке жилья в условиях военного положения, новые законопроекты, ипотека и влияние блэкаутов – в краткой хронологии все, что пережила отрасль с января по декабрь.

Зима, которая изменила все: как рынок недвижимости Украины отреагировал на начало вторжения

В январе на рынке недвижимости наблюдалось традиционное затишье. Эксперты отрасли отмечали, что начало года – не сезон, а новости об эскалации конфликта никак не влияют на настроения покупателей. Некоторые даже прогнозировали новую волну спроса, из-за которой цены на жилье должны вырасти еще на 10–15%.



Мариуполь в первые дни вторжения / Фото Донбасса.tv

Однако первые взрывы утром 24 февраля развеяли все надежды. Украинцы спешно покидали разбомбленные населенные пункты, прифронтовые городки и оккупированные территории. Только за первые 3 недели боевых действий российские оккупанты полностью или частично разрушили более 2,5 тысячи жилых домов. Те, кому удалось выбраться, искали убежища в западных регионах Украины. Но даже после переезда купить новое жилье было невозможно.

Дело в том, что вместе с объявлением военного положения Министерство юстиции отключило Государственный реестр имущественных прав. Нотариусам, которые могли проверить документы продавца и зарегистрировать сделку, временно связали руки.

За две недели войны Львов принял почти 200 тысяч переселенцев / Фото 24 канал, Андрей Шляхтин

Конечно, некоторые пытались обойти запрет. Юрий Пита из АСНУ рассказал, что после закрытия реестров вторичное жилье распродавали по доверенности, заключали договоры наперед или оформляли завещания. Такие операции не были 100% защищены, а количество мошеннических схем активно росло.

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Единственным безопасным вариантом для переселенцев стала аренда жилья. Так, в западных регионах начался настоящий квартирный бум. Недвижимость во Львове, Ужгороде, Черновцах, Ивано-Франковске и Тернополе снимали за считанные часы. Причем владельцам удавалось сдать неприглядные варианты по существенно завышенному прайсу. Наиболее ощутимое снижение цен в это время ощущалось в Днепре, Одессе, Харькове и Киеве. Тренд продержался до конца марта.

Весна принесла первое оживление

В апреле, после того как Вооруженные Силы Украины отогнали российские войска из Киевщины, началось постепенное возрождение как экономики, так и рынка жилья. При этом первые проблески света пролились и на коммерческую недвижимость.

Главным положительным сдвигом стало долгожданное открытие доступа к Реестру недвижимости отдельным нотариусам. При этом Кабмин:

ограничил одним месяцем возможность перерегистрации одного и того же объекта с момента последней регистрации,

была остановлена возможность регистрации по доверенности и действий по обращениям граждан России,

регистрацию ограничили регионом пребывания нотариуса и объекта купли/продажи.

Параллельно с восстановлением реестра аналитики начали говорить о фактических изменениях на рынке. Де-факто предложения продавцов не изменились, а спрос не ожил. Однако подорожание строительных материалов вместе со скачками курса доллара и инфляцией спровоцировали первую волну роста цен на первичное жилье в гривнах.



Весной значительная часть застройщиков возобновила деятельность в относительно безопасных регионах / Фото РИЕЛ

Чтобы избежать простоя на стройплощадках и минимизировать потери, девелоперы один за другим начали объявлять об открытии отделов продаж. Некоторые налаживали новые системы поставок, другие – вытащили запасы "на черный день". Так или иначе, смирившись с новой реальностью, по состоянию на конец мая строительство возобновилось на 427 объектах. Первым этот процесс запустила Одесса.

Анализируя ситуацию, эксперты из ЛУН отметили, что следующий шаг – за инвесторами. Но неблагоприятная экономическая ситуация и неуверенность в будущем так и не позволили полноценно перезапустить рынок весной 2022 года.

Лето быстрых решений

В начале лета в Украине было зафиксировано 14 миллионов квадратных метров разрушенного жилья. Еще 35 миллионов квадратных метров оказались поврежденными. Правительство и власть на местах начали искать быстрые решения, чтобы расселить потерявших все. В частности, началась дискуссия о том, как возместить средства за разрушенное и поврежденное имущество.



Руины Николаева во время войны / Фото The New York Times