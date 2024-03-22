Какие оттенки самые популярные в дизайне интерьера этой весной: они просто великолепны

Весна – это идеальная пора для обновления интерьера. Когда на улице становится теплее, эта погода сразу толкает нас к выбору ярких и свежих цветовых схем. Дизайнеры рассказали, какие оттенки уже стали трендовыми в этом сезоне, потому что в дальнейшем их популярность будет только расти.

Пастельные оттенки ярких цветов давно стали визитной карточкой весенних интерьеров, поэтому увидеть их в перечне будет ожидаемо. Но в этом году в моде будут также и темные землистые оттенки, которые создают уют в доме.

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Пастельные оттенки

Если в вашем доме нет традиционных пастельных розовых, голубых и желтых тонов, то самое время это исправить. Также этой весной популярными для окрашивания стен являются лиловый, розово-красный, горчично-желтый, ржаво-оранжевый и др.

Такие оттенки освежают интерьер, положительно влияют на настроение и самочувствие. А еще они в тренде не только весной, а в любое время.

Оливковый

Оливково-зеленые стены в спальне / Фото Farrow & Ball

Этот оттенок является достаточно универсальным, но его часто сочетают именно с теплым белым цветом. Если скомбинировать оливковый с розовым, то второй оттенок уже не будет выглядеть слишком "ванильным" и навязчивым.

Коричневые оттенки

Коричневая гостиная с синим бархатным креслом / Фото Original BTC

Коричневые краски, на первый взгляд, не совсем ассоциируются с весной. Но они добавляют нужного тепла и уюта в пространстве, чего так не хватает в доме. Кроме того, коричневый является одним из доминантных цветов в мире дизайна в 2024 году.