Пастельні відтінки яскравих кольорів давно стали візитною карткою весняних інтер'єрів, тому побачити їх у переліку буде очікувано. Та цього року в моді будуть також і темні землисті відтінки, які створюють затишок в домі.

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Пастельні відтінки

Якщо у вашому домі немає традиційних пастельних рожевих, блакитних і жовтих тонів, то саме час це виправити. Також цієї весни популярними для фарбування стін є ліловий, рожево-червоний, гірчично-жовтий, іржаво-помаранчевий тощо.

Такі відтінки освіжають інтер'єр, позитивно впливають на настрій і самопочуття. А ще вони в тренді не тільки весною, а в будь-яку пору.

Оливковий

Оливково-зелені стіни в спальні / Фото Farrow & Ball

Це відтінок є досить універсальним, але його часто поєднують саме з теплим білим кольором. Якщо скомбінувати оливковий із рожевим, то другий відтінок вже не буде виглядати надто "ванільним" і нав'язливим.

Коричневі відтінки

Коричнева вітальня з синім оксамитовим кріслом / Фото Original BTC

Коричневі фарби, на перший погляд, не зовсім асоціюються з весною. Та вони додають потрібного тепла й затишку в просторі, чого так не вистачає в домі. Крім того, коричневий є одним із домінантних кольорів у світі дизайну в 2024 році.