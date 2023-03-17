Единственная вещь в доме, которую вы всегда должны чистить весной

Весенняя уборка – это нелегкая задача, на которую не каждый из нас имеет время каждый год. Однако есть одна вещь, которая требует особого внимания.

Чистый дом – это не только внешний вид вашего дома, но и состояние здоровья. Вот какую вещь следует обязательно убирать весной по мнению экспертов.

Обратите внимание Вопреки войне: сколько новостроек ввела в эксплуатацию КН РИЭЛ в течение 2022 года

Что следует чистить каждую весну

Мы часто пренебрегаем вещью, покрывающей наш пол. Ковер – это именно то, что требует глубокой очистки после зимы. Ведь за это время на нем накапливается много пыли, грязи и прочих долек, которые оседали от мокрой обуви.

"Глубокая очистка вашего ковра необходима для того, чтобы он служил дольше. Также это освежит комнату", – отмечают профессиональные клинеры.

Ковры – это одни из самых больших источников неприятных запахов в доме. Если они содержат много грязи, это может вызвать аллергию.

Очистить ковры можно самостоятельно. Сначала хорошо пропылетесь их, а затем очистите с помощью специальных шампуней. Если у вас есть возможность вызвать клинеров, то следует воспользоваться ею.