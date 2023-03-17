Чистий дім – це не лише про зовнішній вигляд вашого будинку, а й про стан здоров'я. Ось яку річ варто обов'язково прибирати весною на думку експертів.
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Що варто чистити кожної весни
Ми часто нехтуємо річчю, яка покриває нашу підлогу. Килим – це саме те, що потребує глибокого очищення після зими. Адже за цей час на ньому накопичується багато пилу, бруду та інших часточок, які осідали від мокрого взуття.
"Глибоке очищення вашого килима є необхідним для того, щоб він слугував довше. Також це освіжить кімнату", – зазначають професійні клінери.
Килими – це одні з найбільших джерел неприємних запахів у домі. Якщо вони містять багато бруду, то це може викликати алергію.
Очистити килими можна самостійно. Спочатку добре пропилососьте їх, а потім очистьте за допомогою спеціальних шампунів. Якщо у вас є можливість викликати клінерів, то варто скористатися нею.