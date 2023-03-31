Исторический викторианский дом продают за небольшую цену: здесь снимали известную драму
Источник:realtor
Дом в Сейлеме, штат Огайо, имел лишь несколько владельцев, поскольку он был построен в 1895 году. Но этот дом связан с множеством историй, в частности, здесь снимали известный драматический телефильм.
"Это одна из жемчужин всей области", - говорит агент по листингу Мэтт Хейккинен. Продавцы являются лишь четвертыми владельцами, поэтому это означает, что дом комфортен для жизни.
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Дом имеет много достопримечательностей
Викторианский дом с 18 комнатами появился на рынке за 349 тысяч долларов. Он был местом для съемок телефильма "Если бы стены могли говорить", где в главной роли снялись Деми Мур, Сисси Спейсек и Энн Хеч.
Площадь недвижимости составляет 450 квадратных метров. Дом вмещает четыре спальни, две ванны и множество необычных атрибутов.
Есть определенные комнаты, которые вы не увидите в современном доме, например солярий между лестничными площадками первого и второго этажей. Еще одна комната с умывальником расположена под парадной лестницей. Ее сделали для того, чтобы люди, обслуживавшие лошадей и экипажи, могли убраться перед тем, как зайти в дом,
– рассказывает агент по листингу.
Весь третий этаж был предназначен для развлечений. Сначала там была одна гигантская комната, которую владельцы называли бальной. Там они устраивали вечеринки и официальные мероприятия. Сейчас это комната отдыха.
Интерьер старинного дома / Фото Realtor
Еще одна интересная деталь – оригинальные обои в доме. В столовой на стене можно разглядеть Чарлстон середины-конца 1800-х годов, что в Южной Каролине.
Нынешние владельцы сделали определенные обновления в доме, но исторический шарм сохранился.