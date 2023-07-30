Дом чрезвычайно редок и имеет старинный викторианский стиль. Интересно, что многие бетонные работы выполнила предыдущая владелица.

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Роскошный дом в викторианском стиле

Нынешние владельцы купили недвижимость в 2011 году за 600 тысяч долларов. Антиквариат площадью 480 квадратных метров имеет шесть спален и пять ванных комнат и расположен на двойном участке.

Также в доме есть два отдельных помещения, которые можно использовать в качестве частных комнат для гостей. Интерьер изобилует старинными деталями, учитывая оригинальный паркетный пол, изделия из дерева и витражи.

Огромная зона гостиной имеет кессонные потолки, камин от пола до потолка и двойные двери, выходящие на крыльцо. В столовой можно увидеть встроенный барный стойку и дубовый пол с инкрустацией из красного дерева. Кухню немного модернизировали в течение многих лет и приобрели новую технику.

Старинный интерьер с минимальными обновлениями / Фото Realtor

Агенты недвижимости считают, что дом будут использовать как основное место жительства, так как он расположен за несколько минут до центра города. Кроме того, такое старое здание не стоит оставлять надолго.

Также есть вариант сдачи жилья в аренду. Дом действительно уникальный, поэтому привлечет внимание многих местных и туристов. Следующим покупателем, по-видимому, станет тот, кто любит и ценит старые дома.