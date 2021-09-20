Вилла в Италии всего за 35 долларов: как стать владельцем недвижимости

Итальянская вилла, цена которой составляет 470 тысяч долларов, может стать вашей всего за 35 долларов. Именно такова стоимость лотерейного билета.

Британская пара, которая в прошлом году разыграла 2 итальянских дома, объявила о еще одном конкурсе. На этот раз каждый желающий может стать владельцем виллы в Гарфаньяни. Все собранные средства пойдут на благотворительность.

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Вилла в Италии всего за 35 долларов / Фото New York Post

Вилла с четырьмя спальнями и четырьмя ванными комнатами окружена огромным садом и имеет бассейн. Для тех, кто любит готовить, дом предлагает новую кухню. Также здесь размещена гостиная с камином и терраса, откуда открывается невероятный вид на горы.

С виллы открывается прекрасный вид на горы / Фото New York Post

Как принять участие в розыгрыше

На территории есть собственный бассейн / Фото New York Post

Розыгрыш дома состоится 22 января 2022 года. Билеты можно купить на специально созданном сайте. Победитель получит документы на дом, возмещение налогов и юридических сборов. Кроме того, организаторы розыгрыша покроют перелет, транспорт в пределах Италии и краткосрочное проживание в регионе на момент подписания документов.

Вилла в Италии всего за 35 долларов / Фото New York Post

В условиях конкурса указано, что вы можете использовать полученный дом, как заблагорассудится: перепродать, сдать в аренду или же – для личных нужд.

Недавно в доме был завершен ремонт / Фото New York Post

Доходы от этого розыгрыша пойдут на поддержку фонда Childrens Society.