Два дома и винодельня: сколько стоит удивительная недвижимость в Орегоне

Необычная недвижимость расположена в долине Эпплгейт, Южный Орегон. Здесь есть два жилых дома, огромный виноградник на винодельне.

Винодельня, продаваемая в Южном Орегоне, отвечает всем требованиям: плодовитые виноградники, расположение на берегу реки, волнистые луга, виды на горы и много места для расширения. Его вместе с двумя домами продают за 11,5 миллионов долларов.

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Собственность расположена в невероятном месте

Недвижимость привлекательна не только из-за виноградников. Она расположена в идеальном месте, на берегу реки и имеет огромную площадь.

"Возможно, к югу от реки Вилламетт есть одна или две винодельни, имеющие доступ к воде. Но у нас настоящий речной пляж, как мы его называем. Посетители с радостью снимают обувь и болтаются ногами в воде, попивая вино и обедая на свежем воздухе", – говорит совладелец Лес Мартин.

Виноградники занимают небольшую часть – возможно, 10 гектаров – гораздо большего участка. Собственность очень перспективна. Новый хозяин может купить лошадей или крупный рогатый скот и быть также фермером. Также можно сдавать место в аренду как место для отдыха или даже проведения свадеб.

Часть площади засажена виноградниками.

В винодельне есть отдельная комната для брожения с четырьмя винными резервуарами, помещение для хранения бочек, комната для хранения ящиков, крытый площадка для измельчения и конференц-зал в деревенском стиле. Все это соответствует аутентичной атмосфере помещения.



Винодельня оснащена всем необходимым / Фото Luxe

Дегустационный зал винодельческой площадью 175 квадратных метров открыли уже в 2011 году. Он облицовочный шпунтованным кедром и имеет металлическую крышу с крутым склоном, очень кстати к дизайну 80-летнего сарая.

Также на территории есть два дома. Основной дом вмещает четыре спальни, три ванные комнаты, кухню, гостиную и столовую.

Основной дом / Фото Luxe

Второй дом с передним крыльцом имеет две спальни и две ванные комнаты. Кроме них, на территории еще есть столетний сарай для сена, сарай для лошадей со стойлами и корытами и складское помещение.



Собственность расположена у реки / Фото Luxe