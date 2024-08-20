Как и современные цвета, винтажные оттенки то выходят из моды, то возвращаются в ряд трендов. В 2024 году многие старомодные цвета актуальны, как никогда.

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Какие винтажные цвета являются актуальными

По словам экспертов, это прежде всего теплые землистые оттенки. Также популярными становятся желтые тона: от мягких светлых до насыщенных горчичных и золотистых.

Землисто-розовые и персиковые оттенки, напоминающие штукатурку 80-х также возвращаются. Кроме того, возрождается "грубая" зелень, в частности темно- и серо-оливковый тона, которые напоминают об интерьерах викторианской эпохи.

Возрождение винтажных цветов в дизайне интерьера является важной тенденцией, которая сочетает ностальгию с современной эстетикой. Это возрождение заключается не только в воспроизведении прошлых образов, но и в новой современной интерпретации,

– объясняет эксперт и основательница известного британского производителя красок Франческа Везель.

Странным, но вполне реальным явлением является возрождение "кислотной зелени". Это тот самый лимонно-зеленый оттенок из 60-х и 70-х.

Масляно-желтый

Прихожая светлого желтого оттенка / Фото Lemonade

Песочный, золотисто-охристый

Спальня в цвете Summerdale Gold / Фото Benjamin Moore

Землистый коричневый

Коричневые стены в обеденной зоне / Фото Walls in Galette

Персиковый

Персиковые стены в гостиной / Фото Hespan Edward

Оливковый

Оливковая мебель на кухне / Фото Jojo's Green COAT

"Кислотная зелень"

Гостиная с лимонно-зелеными стенами / Фото Phillip Thomas Interiors

Многие дизайнеры склоняются к мнению, что если внести что-то старинное в свой интерьер, он всегда будет актуальным. Сочетание современного с винтажным – это всегда гениальное решение.