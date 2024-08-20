Настоящая ностальгия: какие винтажные цвета в дизайне интерьера снова в тренде
Источник:Homes & Gardens
Винтажные цвета краски – отличный способ добавить шарма и характера своему интерьеру. Особенно это касается современных дизайнов в стиле минимализма.
Как и современные цвета, винтажные оттенки то выходят из моды, то возвращаются в ряд трендов. В 2024 году многие старомодные цвета актуальны, как никогда.
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Какие винтажные цвета являются актуальными
По словам экспертов, это прежде всего теплые землистые оттенки. Также популярными становятся желтые тона: от мягких светлых до насыщенных горчичных и золотистых.
Землисто-розовые и персиковые оттенки, напоминающие штукатурку 80-х также возвращаются. Кроме того, возрождается "грубая" зелень, в частности темно- и серо-оливковый тона, которые напоминают об интерьерах викторианской эпохи.
Возрождение винтажных цветов в дизайне интерьера является важной тенденцией, которая сочетает ностальгию с современной эстетикой. Это возрождение заключается не только в воспроизведении прошлых образов, но и в новой современной интерпретации,
– объясняет эксперт и основательница известного британского производителя красок Франческа Везель.
Странным, но вполне реальным явлением является возрождение "кислотной зелени". Это тот самый лимонно-зеленый оттенок из 60-х и 70-х.
Масляно-желтый
Песочный, золотисто-охристый
Землистый коричневый
Персиковый
Оливковый
"Кислотная зелень"
Многие дизайнеры склоняются к мнению, что если внести что-то старинное в свой интерьер, он всегда будет актуальным. Сочетание современного с винтажным – это всегда гениальное решение.