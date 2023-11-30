Какая влажность должна быть зимой в вашем доме: вот ответ

Система кондиционирования дома должна заботиться о влажности в помещении и создавать комфортные условия для жизни. Однако часто показатель влажности зимой нарушается и воздух становится слишком сухим или чрезмерно влажным.

Приготовление пищи на кухне, умывания под душем в ванной и даже обычное дыхание способствуют повышению влажности в наших домах. Это может повлечь за собой ряд проблем, в том числе облушение краски, поврежденной мебели, образование плесени и другое. А хуже всего – повлиять на наше здоровье. Эксперты рассказали, какой показатель влажности нужно поддерживать в доме зимой, чтобы этого избежать.

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Влажность в доме зимой

Зимой, когда мы закрываем окна и двери и включаем отопление, воздух не может циркулировать в наших домах. Следовательно, оно становится либо слишком сухим, либо слишком влажным. И то, и другое может плохо повлиять на наше здоровье, а также приведет к потенциальному вреду деревянной мебели.

Идеальная относительная влажность воздуха в доме зимой должно быть 55%. Если относительная влажность воздуха превышает 60%, вероятность появления черной плесени гораздо больше. Это также повлияет на уязвимость всех членов семьи к болезням. А если у ваших родных аллергия или астма, то чрезмерная влажность может вызвать проблемы с дыханием.

Эксперты говорят, что инвестирование в один из лучших осушителей или увлажнителей поможет легко контролировать уровень влажности. Выбор того или иного прибора будет зависеть от ваших потребностей. Поддержание нормы в 55% поможет избежать образования конденсата на окнах, запаха сырости, что в результате даже улучшит ваш сон.

Умный осушитель / Фото TESLA