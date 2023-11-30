Приготування їжі на кухні, вмивання під душем у ванній і навіть звичайне дихання сприяють підвищенню вологості в наших домівках. Це може спричинити низку проблем, зокрема облущення фарби, пошкоджених меблів, утворення цвілі тощо. А найгірше – вплинути на наше здоров'я. Експерти розповіли, який показник вологості треба підтримувати в домі зимою, щоб цього уникнути.

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Вологість у домі в зимову пору

Взимку, коли ми зачиняємо вікна та двері та вмикаємо опалення, повітря не може циркулювати в наших домівках. Відтак воно стає або занадто сухим, або надто вологим. І те, й інше може погано вплинути на наше здоров'я, а також призведе до потенційної шкоди дерев'яним меблям.

Ідеальна відносна вологість повітря в домі взимку має бути 55%. Якщо відносна вологість повітря перевищує 60%, імовірність появи чорної плісняви набагато більша. Це також вплинути на вразливість всіх членів сім'ї до хвороб. А якщо у ваших рідних є алергія чи астма, то надмірна вологість може викликати проблеми з диханням.

Експерти кажуть, що інвестування в один із найкращих осушувачів чи зволожувачів допоможе легко контролювати рівень вологості. Вибір того чи іншого приладу залежатиме від ваших потреб. Підтримання норми у 55% допоможе уникнути утворення конденсату на вікнах, запаху вогкості, що внаслідок навіть покращить ваш сон.