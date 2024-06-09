Какой идеальный уровень влажности для дома летом: советы специалистов

Чем выше температура на улице, тем больше воздух удерживает влагу в комнатах. Это приводит к нежелательному повышению уровня влажности в доме, который важно контролировать.

На повышение влажности также влияют повседневные дела, например приготовления пищи и поливки растений, а также частое проветривание. Высокая влажность вредна, подобно низкой, что имеет ряд негативных последствий для вашего дома и здоровья.

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Итак, понимание и управление факторами, которые приводят к повышению влажности, поможет достичь идеального уровня, чтобы обеспечить комфортную и здоровую среду дома. Эксперты поделились, какой уровень влажности является лучшим для дома летом.

Правильный уровень влажности летом

Агентство по охране окружающей среды США (EPA) рекомендует поддерживать уровень влажности в помещении от 30% до 50% летом.

Этот диапазон считается оптимальным по нескольким причинам. В частности, такой уровень помогает предотвратить развитие бактерий, вирусов и плесени, которые развиваются в среде с повышенной влажностью.

Еще правильная влажность влияет на комфорт и способствует хорошему самочувствию. Эксперты говорят, что высокий уровень делает воздух теплее, чем он есть, что приводит к дискомфорту и создает условия для зависимости от кондиционера.

Это еще и экономно, потому что нечастое использование кондиционера равно меньшей платежке за электроэнергию. Кроме того, известно, что мебель портится в чрезмерно влажной среде. Это может привести, в частности, к шелушению крашеного покрытия. А тратить средства на новую мебель сейчас готовы далеко не все.

Может ли влажность быть слишком низкой

Стоит отметить, что влажность в доме может быть также очень низкой.

Летом системы кондиционирования естественным образом очищают из воздуха часть влаги, когда они охлаждают ваш дом, что иногда может слишком снизить влажность,

– объясняет эксперт Джош Митчелл.

Если влажность падает ниже 30%, то это плохо. Стоит хотя бы использовать увлажнитель воздуха.