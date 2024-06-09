На підвищення вологості також впливають повсякденні справи, як-от приготування їжі та поливання рослин, а також часте провітрювання. Висока вологість шкідлива, подібно до низької, що має низку негативних наслідків для вашого будинку та здоров’я.

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Отже, розуміння та керування факторами, які призводять до підвищення вологості, допоможе досягти ідеального рівня, щоб забезпечити комфортне та здорове середовище вдома. Експерти поділилися, який рівень вологості є найкращим для будинку влітку.

Правильний рівень вологості влітку

Агентство з охорони навколишнього середовища США (EPA) рекомендує підтримувати рівень вологості в приміщенні від 30% до 50% влітку.

Цей діапазон вважається оптимальним з кількох причин. Зокрема, такий рівень допомагає запобігти розвитку бактерій, вірусів і цвілі, які розвиваються в середовищі з підвищеною вологістю.

Ще правильна вологість впливає на комфорт і сприяє гарному самопочуттю. Експерти кажуть, що високий рівень робить повітря теплішим, ніж воно є, що призводить до дискомфорту та створює умови для залежності від кондиціонера.

Це ще й економно, бо нечасте використання кондиціонера дорівнює меншій платіжці за електроенергію. Окрім того, відомо, що меблі псуються в надмірно вологому середовищі. Це може призвести, зокрема, до лущення фарбованого покриття. А витрачати кошти на нові меблі зараз готові далеко не всі.

Чи може вологість бути занизькою

Варто зазначити, що вологість у домі може бути також дуже низькою.

Улітку системи кондиціонування природним чином очищують з повітря частину вологи, коли вони охолоджують ваш будинок, що іноді може надто знизити вологість,

– пояснює експерт Джош Мітчелл.

Якщо вологість падає нижче 30%, то це погано. Варто хоча б використовувати зволожувач повітря.