Как свет влияет на цвет краски: дизайнеры поделились секретами, которые стоит знать

24 февраля 2024, 12:09
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Источник:

Homes & Gardens

Вы, наверное, слышали о важности тестирования образцов краски при разном освещении в вашем доме. Это советуют делать перед ремонтом, чтобы понять, как будет выглядеть тот или иной тон на самом деле. Дизайнеры рассказали о том, как разный свет может влиять на цвет в комнате.

Под определенным освещением один цвет может визуально измениться на совсем другой. Чтобы получить удачный тон, который вы запланировали заранее, надо понять принцип влияния естественного и искусственного света на оттенки краски.

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Как естественный свет влияет на цвет краски

Мы все ищем способы увеличить поток естественного света в наши дома, но это, пожалуй, больше всего влияет на цвета краски.

"Я всегда рекомендую домовладельцам учитывать наличие и направление естественного света в пространстве, прежде чем выбирать окончательный цвет краски. Например, комната теплого оранжево-красного цвета, выходящая на север, будет выглядеть ярче и теплее. А комната, выходящая на запад, окрашенная в тот же цвет, станет интенсивно яркой поздним днем", – рассказывает американский эксперт по цвету Сью Вадден.

В мрачной комнате зеленая насыщенная краска имеет бледный вид / Фото Behr

Также спальня, выходящая на восток и ярко освещенная во время раннего восхода солнца, будет выглядеть совсем по-другому, если ее увидеть поздно ночью при искусственном освещении.

Для чего это нужно знать? Допустим, вы покрасите стены в гостиной холодным серым или темно-зеленым оттенком. Если эта комната чаще мрачная, чем светлая, то эти оттенки будут особенно выделяться, и гостиная будет всегда темной.

Что известно о влиянии искусственного света на оттенки

Когда солнце заходит, искусственные источники света, по-другому влияют на цвет краски. Вот здесь действительно важно понимать основы температуры освещения.

Теплое искусственное освещение имеет силу подчеркивать светлые оттенки, тогда как яркий белый свет выделяет краски холодных тонов.

Автор: Марта Левицька