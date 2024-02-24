Как свет влияет на цвет краски: дизайнеры поделились секретами, которые стоит знать

Вы, наверное, слышали о важности тестирования образцов краски при разном освещении в вашем доме. Это советуют делать перед ремонтом, чтобы понять, как будет выглядеть тот или иной тон на самом деле. Дизайнеры рассказали о том, как разный свет может влиять на цвет в комнате.

Под определенным освещением один цвет может визуально измениться на совсем другой. Чтобы получить удачный тон, который вы запланировали заранее, надо понять принцип влияния естественного и искусственного света на оттенки краски.

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Как естественный свет влияет на цвет краски

Мы все ищем способы увеличить поток естественного света в наши дома, но это, пожалуй, больше всего влияет на цвета краски.

"Я всегда рекомендую домовладельцам учитывать наличие и направление естественного света в пространстве, прежде чем выбирать окончательный цвет краски. Например, комната теплого оранжево-красного цвета, выходящая на север, будет выглядеть ярче и теплее. А комната, выходящая на запад, окрашенная в тот же цвет, станет интенсивно яркой поздним днем", – рассказывает американский эксперт по цвету Сью Вадден.

В мрачной комнате зеленая насыщенная краска имеет бледный вид / Фото Behr

Также спальня, выходящая на восток и ярко освещенная во время раннего восхода солнца, будет выглядеть совсем по-другому, если ее увидеть поздно ночью при искусственном освещении.

Для чего это нужно знать? Допустим, вы покрасите стены в гостиной холодным серым или темно-зеленым оттенком. Если эта комната чаще мрачная, чем светлая, то эти оттенки будут особенно выделяться, и гостиная будет всегда темной.

Что известно о влиянии искусственного света на оттенки

Когда солнце заходит, искусственные источники света, по-другому влияют на цвет краски. Вот здесь действительно важно понимать основы температуры освещения.

Теплое искусственное освещение имеет силу подчеркивать светлые оттенки, тогда как яркий белый свет выделяет краски холодных тонов.